В Германии планируют запретить пластиковые пакеты с 2020 года

PanARMENIAN.Net - Министерство охраны окружающей среды ФРГ разработало законопроект о запрете пластиковых пакетов уже с 2020 года, сообщили газета Bild и агентство dpa со ссылкой на копии этого документа, находящиеся в их распоряжении. Цель - изъять из сферы торговли любые пластиковые пакеты, в том числе биоразлагаемые.

По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце, подобные пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы.

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы в размере до 100 тысяч евро. Исключение будет сделано для прочных многразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству, пишет Deutsche Welle.

Разработанный министерством законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства ФРГ договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей.

Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в 2018 году - 24. Это означает, что Германия уже выполнила установленный ЕС норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.