Украина и РФ обменялись заключенными

PanARMENIAN.Net - Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«За этим днем (стоит - ред.) огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», - сказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), пишет «Интерфакс».

В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной. «Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.