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Украина и РФ обменялись заключенными

Украина и РФ обменялись заключенными
7 сентября 2019 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«За этим днем (стоит - ред.) огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», - сказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), пишет «Интерфакс».

В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной. «Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Interfax.ru: Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
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