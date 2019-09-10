Известны цены на iPhone 11: Презентация состоится 10 сентября

PanARMENIAN.Net - На сайте Slashleaks появилась таблица, в которой указаны на цены на модели iPhone 2019 года. Презентация смартфонов состоится 10 сентября в 21:00 (по Еревану).

Если верить опубликованной информации, стартовая цена iPhone 11 составит $749, iPhone 11 Pro — $999, а iPhone 11 Pro Max — $1099. Преемник iPhone XR выйдет в модификации на 64 ГБ, старшие устройства в максимальной комплектации имеют по 512 ГБ внутренней памяти, пишет Hi-Tech.

Цены на новые iPhone:

iPhone 11 64 ГБ — 749 долларов;

iPhone 11 128 ГБ — 799 долларов;

iPhone 11 256 ГБ — 899 долларов;

iPhone 11 Pro 128 ГБ — 999 долларов;

iPhone 11 Pro 256 ГБ — 1099 долларов;

iPhone 11 Pro 512 ГБ — 1199 долларов;

iPhone 11 Pro Max 128 ГБ — 1099 долларов;

iPhone 11 Pro Max 256 ГБ — 1199 долларов;

iPhone 11 Pro Max 512 ГБ — 1299 долларов.

Указанные цены ниже, чем текущие на прошлогодние флагманы iPhone XR, iPhone XS и XS Max, если покупать их на официальном сайте Apple.

В июле уже называлась предварительная сумма, которую придется отдать за iPhone 11. Тогда нижний порог цены был значительно выше.