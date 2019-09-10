// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Известны цены на iPhone 11: Презентация состоится 10 сентября

Известны цены на iPhone 11: Презентация состоится 10 сентября
10 сентября 2019 - 15:41 AMT

PanARMENIAN.Net - На сайте Slashleaks появилась таблица, в которой указаны на цены на модели iPhone 2019 года. Презентация смартфонов состоится 10 сентября в 21:00 (по Еревану).

Если верить опубликованной информации, стартовая цена iPhone 11 составит $749, iPhone 11 Pro — $999, а iPhone 11 Pro Max — $1099. Преемник iPhone XR выйдет в модификации на 64 ГБ, старшие устройства в максимальной комплектации имеют по 512 ГБ внутренней памяти, пишет Hi-Tech.

Цены на новые iPhone:

iPhone 11 64 ГБ — 749 долларов;

iPhone 11 128 ГБ — 799 долларов;

iPhone 11 256 ГБ — 899 долларов;

iPhone 11 Pro 128 ГБ — 999 долларов;

iPhone 11 Pro 256 ГБ — 1099 долларов;

iPhone 11 Pro 512 ГБ — 1199 долларов;

iPhone 11 Pro Max 128 ГБ — 1099 долларов;

iPhone 11 Pro Max 256 ГБ — 1199 долларов;

iPhone 11 Pro Max 512 ГБ — 1299 долларов.

Указанные цены ниже, чем текущие на прошлогодние флагманы iPhone XR, iPhone XS и XS Max, если покупать их на официальном сайте Apple.

В июле уже называлась предварительная сумма, которую придется отдать за iPhone 11. Тогда нижний порог цены был значительно выше.

Ссылки по теме:
CNN. New iPhone 11 to be unveiled at Apple event
Hi-Tech: Цены на iPhone 11 утекли в сеть до презентации
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после новозеландского теракта
Apple купила часть Intel за $1 млрд
Mail.ru откажется от использования паролей
Известна дата выхода Samsung Galaxy Note 10
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
КНДР, Иран и Белоруссия - в топ-10 стран с самой жесткой цензурой Страны включались в рейтинг после оценки использования разных тактик ограничения свободы СМИ: законов о клевете, блокировки новостных сайтов, ограничения на частные медиа
Грузии предложили вступить в НАТО, но без Южной Осетии и Абхазии «Я считаю, что вы должны начать обсуждение, приемлемо ли стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией», — сказал Расмуссен
Путин наградил Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
У Маргарет Этвуд пытались украсть продолжение «Рассказа служанки» По ее словам, автору и издателю приходили «фальшивые электронные письма» от киберпреступников, пытавшихся получить неопубликованный роман