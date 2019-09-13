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ЕАЭС запускает проект для поиска работы «без границ» во всех странах Союза

ЕАЭС запускает проект для поиска работы «без границ» во всех странах Союза
13 сентября 2019 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со странами ЕАЭС до конца 2020 года в рамках реализации цифровой повестки запустит проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ». Об этом сообщили участники заседания Совета ЕЭК в Москве.

Основная идея проекта – создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю найти вакансии или ознакомиться с резюме во всех странах ЕАЭС - Армении, России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

В системе будет информация о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости.

«Проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тыс. и не менее 10 тыс соответственно», – отмечают в ЕЭК.

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