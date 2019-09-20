Коньяк Armenia Wine - в числе лучших на международном конкурсе

PanARMENIAN.Net - Недавно коньяк производства компании Armenia Wine удостоился серебряных медалей на авторитетном международном конкурсе International Wine & Spirit Competition. Наряду с известными мировыми брендами произведенные компанией трех и пятизвездочные коньяки получили 90 баллов, а семилетний - 93 балла.

International Wine & Spirit Competition имеет 50-летнюю историю. В составе жюри конкурса входят более 400 специалистов из около 30 стран. Согласно шкале оценки конкурса, удостоившийся серебряной медали коньяк характеризуется как исключительно сбалансированный напиток со сложными оттенками вкуса и запаха, чем заметно отличается от конкурентов. Французский коньякодел компании Armenia Wine Олиьев Шапт отмечает, что подобная оценка чрезвычайно радует, но одновременно и обязывает.

"Подобные медали имеют большое значение для всех нас, поскольку очень важно знать, что твоя работа ценится. Конечно, завоевать эти медали было нелегко. За этим стоит сложная и долгая работа", - отмечает коньякодел. Он заверяет, что компания продолжит завоевывать новые высоты, чтобы имя Армении звучало по всему миру.

По словам Оливье Шапта, высокое качество коньяка компании Armenia Wine обусловлено как армянским климатом, землей и водой, сортом винограда, так и применением французских технологий и новейшего оборудования. Коньяк выдерживается в высококачественных бочках, изготовленных из французского дуба, а дистиляционный цех оснащен сверхсовременным французским оборудованием.

Коньяк-лауреат еще не представлен на армянском рынке. Компания собирается вывести его на местный и международный рынки в начале будущего года.

Оливье Шапт отмечает, что особенно 3-летний коньяк полюбится молодежи, поскольку он легкий и подходит для вечеринок.

Чем больше выдерживается коньяк, тем более сложную структуру и новые оттенки вкуса и запаха он приобретает. Оливье Шапт говорит, что хотя самый лучший момент - это попробовать коньяк, однако сперва следует почувствовать аромат.

"Почувствовав аромат коньяка, начинаешь путешествие сквозь его оттенки: различные фрукты - свежие и подсушенные, древесина дуба, затем также ваниль, шоколад, иногда кофе. Вдыхаешь аромат, снова дышишь, и в этот момент желаешь только одного: попробовать напиток", - говорит Оливье Шапс и дегустирует коньяк.

Добавим также, что еще раньше четыре сорта вина производства Armenia Wine на конкурсе Berliner Wein Trophy в Германии в очередной раз удостоились золотых и серебряных медалей.