В Армении в 6 раз увеличат пособие на первого ребенка
23 сентября 2019 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в 2020 году в 6 раз увеличат единовременную выплату пособия по рождению первого ребенка - с 50 тысяч до 300 тысяч драмов. Об этом 23 сентября заявил вице-премьер РА Тигран Авинян.
Единовременное пособие за второго ребенка увеличится вдвое и также составит 300 тысяч драмов. Таким образом правительство хочет стимулировать рождаемость в стране.
Помимо того, на 41% увеличится ежемесячное пособие работающим матерям - с 18 тысяч драмов до 25500. В сельских общинах будет введено новое пособие – матерям детей до 2 лет будут выдаваться 25500 тысяч драмов ежемесячно.
Также правительство планирует поэтапно устранить очереди в детские сады. И детей в детсадах можно будет оставлять на более длительное время - с 08:30 до 19:00.
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