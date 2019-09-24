Замглавы МИД РФ: Путин 1 октября будет в Ереване

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин планирует 1 октября в Ереване принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Россия и Армения уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества. Поддерживается интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне. Через неделю, 1 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета», - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю дня независимости Армении, пишет РИА Новости.

В Ереване 1 октября состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором примут участие руководители государств – членов ЕАЭС.