Замглавы МИД РФ: Путин 1 октября будет в Ереване
24 сентября 2019 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин планирует 1 октября в Ереване принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Россия и Армения уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества. Поддерживается интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне. Через неделю, 1 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета», - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю дня независимости Армении, пишет РИА Новости.
В Ереване 1 октября состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором примут участие руководители государств – членов ЕАЭС.
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