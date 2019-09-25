Посол РА в РФ: Армения планирует развивать сотрудничество с РЖД
25 сентября 2019 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении, вопреки появившейся информации о том, что РЖД может прекратить работу на территории республики, планирует развивать сотрудничество с российской компанией. Об этом заявил посол республики в Москве Вардан Тогонян, пишет ТАСС.
«Таких планов нет у правительства, - подчеркнул глава диппредставительства, отвечая на вопрос о возможном прекращении работы РЖД в Армении. - Мы, наоборот, нацелены на то, чтобы развивать инвестиционные проекты с РЖД».
Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщил, что ОАО «РЖД» готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Позже в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с Управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс. Позже в Следственном комитете (СК) Армении сообщили об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта, который скрыл злоупотребления, выявленные во время проверок ЮКЖД. Кроме того, в 2018 году СК начал проверку деятельности компании за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в $226,8 млн. В компании в ответ заявили об ангажированности следствия.
«Армянская железная дорога» была передана в ведение РЖД в 2008 году по концессии. Российская компания может управлять этими дорогами в течение 30 лет.
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