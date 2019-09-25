«Взгляд Шарля»: В Париже впервые для друзей Азнавура показан его кинодневник

PanARMENIAN.Net - Аван-премьера фильма «Взгляд Шарля» состоялась в Париже. Картина, посвященная французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру, создана на основе сюжетов, которые сам певец на протяжении многих лет снимал для домашнего архива.

Первыми зрителями фильма на закрытом просмотре в кинотеатре Elysées - Biarritz на Елисейских полях стали родные и близкие друзья артиста. Кадры, снятые Азнавуром, сопровождаются его лучшими песнями, пишет ТАСС.

«В 1948 году королева французского шансона Эдит Пиаф подарила Шарлю Азнавуру первую в его жизни кинокамеру, с которой он больше не расставался, - рассказал режиссер фильма и близкий друг артиста Марк ди Доменико. - К началу восьмидесятых, когда отснятый материал составлял уже десятки часов, возник уникальный кинодневник».

События жизни певца представлены в фильме так, как видел их он сам. Это киноповесть о дорогих ему странах и городах, ближнем круге друзей, собственных радостях и печалях, историях любви.

Незадолго до смерти Азнавур начал просмотр материала. Завершать работу над почти полуторачасовым фильмом Марку ди Доменико пришлось затем самостоятельно. В текст фильма вошли размышления самого артиста, взятые из его писем и книг.

Картина выйдет на экраны Франции 2 октября. «Этот год был очень сложным для нашей семьи, для всех, кто любил Азнавура, - сказала официальный представитель гуманитарного Фонда Шарля Азнавура Кристина Азнавур-Саркисян. - Сейчас мы начали несколько больших проектов, направленных на сохранение его наследия. Фильм «Взгляд Шарля» - один из первых в этом ряду».

Шансонье умер в ночь на 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет в своем доме на юге Франции. Ему были отданы государственные и военные почести. Церемонию на территории исторического Дома Инвалидов в Париже возглавил президент республики Эмманюэль Макрон.