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В Пекине открылся новый крупнейший в мире аэропорт

В Пекине открылся новый крупнейший в мире аэропорт
25 сентября 2019 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине. Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удалось запустить раньше, пишут «Ведомости» со ссылкой на издание China daily.

Строительство аэропорта «Дасин» началось пять лет назад и завершилось 30 июня 2019 года. Аэропорт «Дасин» расположен на юге Пекина в 46 км от центра города.

Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 000 рейсов. Проект аэропорта предусматривает, что его пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 млн человек. Также к этому сроку через него будут ежегодно доставлять до 2 млн т грузов.

«Дасин» – крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов. Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она равна 25 футбольным полям. Разработкой дизайна крыши занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
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