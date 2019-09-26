Лавров предложил возобновить прямое авиасообщение с Грузией

PanARMENIAN.Net - Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность «антироссийских провокаций». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. Мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», – пояснил Лавров. Он добавил, что всегда выступал за дружбу с Грузией.

Отношения между Россией и Грузией обострились после июньских беспорядков в Тбилиси, вызванных визитом российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Президент МАП – депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Его грузинская оппозиция ранее обвинила в поездке в Абхазию и требовала не пускать в страну. Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии. В начале сессии Гаврилов занял место председателя, что не понравилось грузинской парламентской оппозиции. В результате оппозиционеры сорвали мероприятие.

В ответ российские власти с 8 июля запретили российским и грузинским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовали воздержаться от продаж туров в Грузию. До введения санкций на рынке авиаперевозок Грузии работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских.