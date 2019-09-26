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Умер Жак Ширак

Умер Жак Ширак
26 сентября 2019 - 14:09 AMT

PanARMENIAN.Net - 26 сентября скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает France Press со ссылкой на семью.

«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в окружении своей семьи», - сообщил зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

Бывшему политику было 86 лет.

Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы. 16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента Жак Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

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France Press: Jacques Chirac est mort annonce sa famille à l'AFP
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