Умер Жак Ширак

PanARMENIAN.Net - 26 сентября скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает France Press со ссылкой на семью.

«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в окружении своей семьи», - сообщил зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

Бывшему политику было 86 лет.

Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы. 16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента Жак Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.