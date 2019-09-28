Главы МИД Армении и Ирана обсудили участие Роухани в саммите ЕАЭС в РА

PanARMENIAN.Net - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Ирана Джавада Зарифа. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян отметил, что Армения подчеркивает важность утвержденного на высоком уровне диалога и дружественные отношения. Была отмечена важная роль армянской общины Ирана в качестве прочного моста, объединяющего два народа и государства.

Мнацаканян и Зариф обратились к вопросам повестки армяно-иранских дружественных отношений, высоко оценили периодичность встреч и контактов на различных уровнях. В этой связи стороны обратились к работам предстоящего в Армении саммита Евразийского экономического союза и участию в них президента Ирана Хасана Роухани.

Главы МИД Армении и Ирана проинформировали друг друга касательно позиций и подходов по ряду актуальных региональных и международных проблем. Обоюдно подчеркнута важность укрепления международной и региональной безопасности и мира.