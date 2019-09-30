В Гонконге полиция вновь применила резиновые пули на протестах
30 сентября 2019 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией. Полицейские использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.
У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищались с помощью зонтиков. Некоторые протестующие бросали емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникли баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил «коктейль Молотова» в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один «коктейль Молотова» попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.
В Гонконге уже более трех месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Президенты Белоруссии, Молдовы и Киргизии прибыли в Армению В аэропорту «Звартноц» их встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.
Фильм армянского режиссера - 2-й по кассовым сборам в РФ после картины с участием Питта Фильм собрал 95,1 миллионов рублей также в первый свой прокат.
Samsung Galaxy S11 сможет определять уровень стресса владельца Согласно патенту, компания разработала устройство, относящееся к категории смартфонов, в котором имеется встроенный инфракрасный спектрометр
Вице-премьер РА надеется, что цена на газ для Армении не вырастет в 2020 году На вопрос, повысится ли цена с 2020 года, Мгер Григорян ответил: «Не могу сейчас ответить. Надеюсь, что нет».