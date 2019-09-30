В Гонконге полиция вновь применила резиновые пули на протестах

PanARMENIAN.Net - Акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией. Полицейские использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищались с помощью зонтиков. Некоторые протестующие бросали емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникли баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил «коктейль Молотова» в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один «коктейль Молотова» попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.

В Гонконге уже более трех месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.