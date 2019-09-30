Фильм армянского режиссера - 2-й по кассовым сборам в РФ после картины с участием Питта
30 сентября 2019 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский портал, посвященный индустрии кинобизнеса Kinobusiness.com, опубликовал данные по кассовым сборам в кинотеатрах России за выходные 28-29 сентября.
Согласно данным портала, самым популярным фильмом у российских зрителей стала американская картина режиссера Джеймса Грэя «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли. За первые выходные в прокате фильм собрал 204,9 миллионов рублей, пишет Rusarminfo.
Второй оказалась работа российского режиссера армянского происхождения Карена Оганесяна – шпионский триллер «Герой». Фильм собрал 95,1 миллионов рублей также в первый свой прокат.
В центре сюжета лежит история Андрея, 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. В начале 2000-х проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды он снимает трубку телефона и слышит голос отца, считавшегося погибшим. Тот сообщает Андрею, что на него открыта охота. Его пытаются уничтожить неизвестные силы, и ему остается только бежать.
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