ЕАЭС подписал соглашение о создании зоны свободной торговли с Сингапуром
1 октября 2019 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур 1 октября в Ереване подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
Подписание состоялось в присутствии лидеров стран ЕАЭС, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. От Армении соглашение подписал вице-премьер Мгер Григорян.
Также было подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.
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Из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов
Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел»
«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
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