Скончался автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
2 октября 2019 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинский композитор Гия Канчели скончался от продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
Он проходил лечение в одной из тбилисских клиник, пишет «Интерфакс».
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй». В одном из интервью Канчели заявил, что «Не горюй!» - девиз его жизни.
Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, там же окончил консерваторию. С 1967 по 1986 год он написал семь симфоний, за Четвертую симфонию в 1976 году композитор получил Государственную премию СССР. С 1991 он жил в Германии и Голландии.
Он был народным артистом Советского Союза, лауреатом Государственной премии Грузии.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Путин пригласил Пашиняна в РФ с официальным визитом По словам Пашинян, для Армении очень важны двусторонние отношения с РФ.
ЕАЭС подписал соглашение о создании зоны свободной торговли с Сингапуром Также было подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.
В Ереване стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе (видео) Заседание продолжилось в закрытом режиме.
В Арцахе наградили отразивших диверсию ВС Азербайджана и сбивших БПЛА военнослужащих За личную отвагу и храбрость, проявленную при предотвращении продвижения диверсионно-разведывательной группы ВС Азербайджана, медалью «За боевые заслуги» награждены Армен Бабаян и Эмиль Нерсисян.