Скончался автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

PanARMENIAN.Net - Грузинский композитор Гия Канчели скончался от продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Он проходил лечение в одной из тбилисских клиник, пишет «Интерфакс».

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй». В одном из интервью Канчели заявил, что «Не горюй!» - девиз его жизни.

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, там же окончил консерваторию. С 1967 по 1986 год он написал семь симфоний, за Четвертую симфонию в 1976 году композитор получил Государственную премию СССР. С 1991 он жил в Германии и Голландии.

Он был народным артистом Советского Союза, лауреатом Государственной премии Грузии.