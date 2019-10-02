Московский ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров крупную сумму за акцию 27 июля

PanARMENIAN.Net - Судья Тверского суда Москвы Светлана Самохвалова удовлетворила иск московского ресторана «Армения» к оппозиционерам из-за протестной акции 27 июля. Требования удовлетворены частично — ответчиков обязали выплатить 241,5 тысячи рублей («Армения» требовала более полумиллиона).

По утверждению представителя «Армении», ресторан недополучил более 155 тысяч рублей среднего субботнего дохода. Помимо этого на 27 июля был запланирован банкет на 40 персон общей стоимостью более 396 тысяч рублей, пишет Meduza.

Адвокаты ответчиков настаивали, что «Армения» никак не обосновала, почему ресторану пришлось закрыться, — им не поступало никаких распоряжений от властей. Они также отметили, что копию распечатки со стоимостью банкета нельзя считать допустимым доказательством убытков.

Адвокат Андрей Тамурка подсчитал, что на каждого посетителя банкета приходилось 4,3 килограмма еды.

«У нас это стандартное меню, вес порций, — объяснил представитель «Армении» Грант Хдрян. — Данный банкетный лист согласовывался с заказчиком. Для банкета это немного».

Ранее суды уже удовлетворили иски бюджетных предприятий «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» к оппозиции из-за акции 27 июля на общую сумму более 4 миллионов рублей.