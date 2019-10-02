Московский ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров крупную сумму за акцию 27 июля
2 октября 2019 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Судья Тверского суда Москвы Светлана Самохвалова удовлетворила иск московского ресторана «Армения» к оппозиционерам из-за протестной акции 27 июля. Требования удовлетворены частично — ответчиков обязали выплатить 241,5 тысячи рублей («Армения» требовала более полумиллиона).
По утверждению представителя «Армении», ресторан недополучил более 155 тысяч рублей среднего субботнего дохода. Помимо этого на 27 июля был запланирован банкет на 40 персон общей стоимостью более 396 тысяч рублей, пишет Meduza.
Адвокаты ответчиков настаивали, что «Армения» никак не обосновала, почему ресторану пришлось закрыться, — им не поступало никаких распоряжений от властей. Они также отметили, что копию распечатки со стоимостью банкета нельзя считать допустимым доказательством убытков.
Адвокат Андрей Тамурка подсчитал, что на каждого посетителя банкета приходилось 4,3 килограмма еды.
«У нас это стандартное меню, вес порций, — объяснил представитель «Армении» Грант Хдрян. — Данный банкетный лист согласовывался с заказчиком. Для банкета это немного».
Ранее суды уже удовлетворили иски бюджетных предприятий «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» к оппозиции из-за акции 27 июля на общую сумму более 4 миллионов рублей.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Армении впервые пройдет международный фестиваль Synthposium Фестиваль состоится в Ереване 4 и 5 октября, в нем примут участие более 50 музыкантов, инженеров и художников из 15 стран
Песков подтвердил встречу Путина с женой Кочаряна По имеющимся данным, встреча прошла в российском посольстве.
Минобороны РА: Армянская сторона не предпринимала попыток диверсии По его словам, азербайджанская сторона распространяет дезинформацию.
Трамп: Процедура импичмента против меня - это путч Трампа критикуют за скандальное содержание его телефонного разговора с президентом Украины Зеленским.