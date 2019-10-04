Рубинян: Ответ Алиева доказал, что Баку не хочет мирного урегулирования карабахского конфликта
4 октября 2019 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Рубен Рубинян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «Карабах - это Азербайджан». Рубинян в беседе с журналистами заявил, что ответ Алиева доказал нежелание Баку урегулировать карабахский конфликт мирным путем.
«Ответ Алиева вновь доказал, что в отличие от армянской стороны, Азербайджан не является конструктивным и не желает мирного урегулирования конфликта», – заявил Рубинян, пишет Panorama.am.
По его словам, это говорит о том, что существует лишь одна формула урегулирования конфликта, и Азербайджан не принимает эту формулу и продолжает свою воинственную риторику.
«В Министерстве иностранных дел Армении уже прокомментировали, что Армения видит решение конфликта в рамках той логики, которую премьер-министр РА Никол Пашинян представил на 74-й Сессии Генассамблеи ООН», – добавил Рубинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Валдайском форуме в Сочии заявил, что «Карабах - это Азербайджан». Таким образом он ответил на недавнее заяление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах - это Армения». «Хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении, почти дословно: Карабах – часть Армении и точка... Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», - заявил Алиев.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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