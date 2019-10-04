Россия и Азербайджан продолжат военно-техническое сотрудничество
4 октября 2019 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия и Азербайджан договорились о продолжении работы в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
«Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют пять миллиардов долларов, из которых три миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении», - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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