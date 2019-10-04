Apple увеличила производство iPhone 11 из-за большого спроса

PanARMENIAN.Net - Компания Apple попросила поставщиков увеличить производство iPhone 11 на 10%, или на 8 млн штук, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

«Эта осень оказалась более загруженной, чем мы предполагали. Раньше Apple была достаточно консервативна относительно заказов», – отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Как отмечает Nikkei Asian Review, новый бюджетный смартфон от Apple вызвал больший спрос, нежели ожидалось. Это подтверждает успешность стратегии гендиректора Apple Тима Кука по привлечению клиентов более дешевыми моделями на фоне слабеющей экономики, пишут «Ведомости».

В сентябре Apple представила три новых iPhone – iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенная версия, которая названа iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 – бюджетный гаджет, наследник прошлогодней модели iPhone XR. У смартфона Retina-дисплей с диагональю 6,1 дюйма, а также две камеры, одна из которых широкоугольная.