Премьер и президент Армении поздравили Путина с днем рождения
7 октября 2019 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян направили поздравительныя послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с днем рождения.
«Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Желаю вам успехов в осуществлении миссии главы государства и реализации всех ваших планов и идей.
Был очень рад, что у меня была возможность принять вас в Армении – в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Наша двусторонняя встреча в Ереване и достигнутые в ее рамках договоренности подтверждают высокий уровень взаимопонимания и дружбы, характерный для союзнических отношений между нашими странами и народами», - говорится в послании премьера.
Пашинян также выразилблагодарность за приглашение совершить официальный визит в Россию: «Я уверен, что совместными усилиями нам удастся еще больше укрепить стратегическое партнерство между нашими странами и найти новые пути для его дальнейшего совершенствования – в соответствии с современными требованиями и происходящими в мире изменениями».
Президент Саркисян, в свою очередь, высоко оценил личный вклад Владимира Путина в укрепление политических, экономических, военных, гуманитарных отношений двух стран, подчеркнув, что в Армении российского лидера знают как друга и одного из самых авторитетных политиков всего мира.
«Хотел бы подчеркнуть, что мы готовы содействовать вашим продолжительным усилиям, направленным на обеспечение мира, безопасности и стабильности, как в нашем регионе, так и во всем мире. Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в деятельности, а братскому российскому народу – мира, счастья и благополучия», - говорится в послании Саркисяна.
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