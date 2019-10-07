Джонсон: Британия не останется в ЕС после 31 октября

PanARMENIAN.Net - В Евросоюзе не должны «ошибочно» рассчитывать на то, что Великобритания останется в этом объединении государств после 31 октября. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Джонсон призвал Макрона приложить усилия к тому, чтобы все-таки достичь договора по «Брекзиту», подчеркнули в офисе премьер-министра. В свою очередь, французский президент сообщил Джонсону, что в ЕС намерены в сжатые сроки решить, возможно ли заключить соглашение с Лондоном, пишет Deutsche Welle.

«Переговоры с командой Мишеля Барнье (глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном - ред.) должны быть резко интенсифицированы, чтобы до конца недели вынести решение о возможности заключения такого соглашения, которое бы соответствовало базовым устоям Европейского Союза», - заявил Макрон.

Ранее в тот же день лондонский еженедельник The Sunday Times сообщил, что Борис Джонсон полон решимости добиться «Брекзита» любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку. Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о «Брекзите», британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем.

Премьерский пост Джонсон покинет лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета Вторая. 5 октября десятки тысяч людей в Эдинбурге вышли на демонстрацию в поддержку отделения Шотландии от Великобритании.