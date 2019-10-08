Кардашьян: Моя цель – воспитать добрых и хорошо приспособленных к жизни детей
8 октября 2019 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян во время проходящего в Армении Всемирного конгресса по информационным технологиям 2019 заявила, что ее цель – воспитать добрых и хорошо приспособленных к жизни детей. Так она ответила на вопрос PanARMENIAN.Net о воспитании своих детей и их приспособленности к жизни.
«Мне определенно нравится, что у меня была возможность расти и большую часть жизни прожить нормально, не будучи под воздействием славы. Тем не менее, я горжусь тем, как я воспитала своих детей. Я видела друзей, которые росли, окруженные телохранителями, в роскоши, с очень богатыми и известными родителями, и были действительно прекрасно воспитаны», - отметила Кардашьян.
По ее словам, это дало ей надежду на то, что и у ее детей все будет хорошо.
«Моя цель - воспитать действительно добрых и хорошо приспособленных к жизни детей. Пока они такие, и я очень горжусь этим. Они очень скромные и нормальные, они не совсем понимают все, но я чувствую, что мне нужно работать над этим очень усердно», - подчеркнула звезда реалити-шоу, добавив, что хочет, чтобы ее дети стали прекрасными людьми.
«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступила с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».
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