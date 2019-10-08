Канье Уэст - о знакомстве с Кардашьян: Я почувствовал магнетическое притяжение

PanARMENIAN.Net - Американский рэпер Канье Уэст рассказал, как начинались развиваться его отношения с супругой, звездой армянкого происхождения Ким Кардашьян. По словам исполнителя, он почувствовал магнетическое притяжение, когда впервые увидел Ким.

«Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, чувствовал – меня тянет, как магнитом к ее энергии», – сказал рэпер. Он признался, что окружающие советовали ему не связываться с Ким, пишет «МИР24» со ссылкой на E!News.

«Мне говорили: ты не можешь с ней, она – звезда реалити-шоу, она погубит твою карьеру. А я ответил: мне все равно, потому что люблю ее», – заметил Канье Уэст. Он охарактеризовал свою жену, как любящую, хорошую, смелую и сильную женщину.

В свою очередь, Ким Кардашьян также вспомнила историю знакомства с супругом. По ее словам, они впервые увиделись еще в 2002 году.

«Канье у всех спрашивал обо мне, но ему говорили, что у меня был парень. Мы с Канье постепенно общались и потом наши жизни переплелись», – рассказала Ким.

Канье Уэст и Ким Кардашьян поженились в 2014 году. У пары четверо детей: дочка Норт, сын Псалом, сын Сейнт и дочка Чикаго.

Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступит с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».