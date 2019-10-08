// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Канье Уэст - о знакомстве с Кардашьян: Я почувствовал магнетическое притяжение

Канье Уэст - о знакомстве с Кардашьян: Я почувствовал магнетическое притяжение
8 октября 2019 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рэпер Канье Уэст рассказал, как начинались развиваться его отношения с супругой, звездой армянкого происхождения Ким Кардашьян. По словам исполнителя, он почувствовал магнетическое притяжение, когда впервые увидел Ким.

«Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, чувствовал – меня тянет, как магнитом к ее энергии», – сказал рэпер. Он признался, что окружающие советовали ему не связываться с Ким, пишет «МИР24» со ссылкой на E!News.

«Мне говорили: ты не можешь с ней, она – звезда реалити-шоу, она погубит твою карьеру. А я ответил: мне все равно, потому что люблю ее», – заметил Канье Уэст. Он охарактеризовал свою жену, как любящую, хорошую, смелую и сильную женщину.

В свою очередь, Ким Кардашьян также вспомнила историю знакомства с супругом. По ее словам, они впервые увиделись еще в 2002 году.

«Канье у всех спрашивал обо мне, но ему говорили, что у меня был парень. Мы с Канье постепенно общались и потом наши жизни переплелись», – рассказала Ким.

Канье Уэст и Ким Кардашьян поженились в 2014 году. У пары четверо детей: дочка Норт, сын Псалом, сын Сейнт и дочка Чикаго.

Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступит с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».

Ссылки по теме:
Mir24.tv: Магнетическое притяжение: Канье Уэст рассказал о первом знакомстве с Ким Кардашьян
Kanye West recalls 'magnetic attraction' to his wife Kim Kardashian when they first met in new interview for E! True Hollywood Story
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 8 октября 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
Серж Танкян и Алексис Оганян создадут панармянскую цифровую платформу HighConnect Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян пояснил, что платформа будет называться HighConnect.
Кардашьян: Моя цель – воспитать добрых и хорошо приспособленных к жизни детей «И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
Премьер Азербайджана подал в отставку «В связи с этим президент Алиев представил в парламент кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра», - сказал спикер
Кардашьян - на WCIT: Приятно находиться здесь - в Армении Кардашьян представила, как женщины могут добиться успеха с помощью новейших технологий. По ее словам, нужно ориентироваться в процессе, стараться и суметь.