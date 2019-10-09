Президент Армении принял сестер Кардашьян

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял американскую телезвезду армянского происхождения Ким Кардашьян и ее сестру Кортни. Об этом сообщает администрация президента на своей странице в Facebook.

Президент принял звезд в своей резиденции.

Американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст прибыла в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям 2019 (World Congress on Information Technology, WCIT). На WCIT Кардашьян выступила с лекцией на тему «Влияние современных технологий на СМИ, журналистику и искусство» в рамках пленарного заседания «Рынка идей».