Нобелевскую премию по химии вручили за развитие литий-ионных батарей

PanARMENIAN.Net - Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена американцам Джону Б. Гуденафу, М. Стэнли Уиттингэму и японцу Акире Йошино, их исследования посвящены разработке и усовершенствованию литий-ионных батарей.

Нобелевский комитет отметил, что литий-ионные аккумуляторы используются во всех устройствах от смартфонов и ноутбуков до электромобилей. Кроме этого, эти батареи способны накапливать энергию от солнца и ветра, что позволяет обойтись без ископаемого топлива, пишут «Ведомости».

Разработка литий-ионной батареи началась во время нефтяного кризиса 1970-х гг. Уиттингэм начал разрабатывать методы, которые позволили бы получать энергию, не используя ископаемое топливо. Исследуя сверхпроводники, он обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал - дисульфид титана, который использовал для создания катода батареи. Анод батареи ученый изготовил из металлического лития, способного высвобождать электроны. Однако из-за высокой реактивности металлического лития батарея оказалась слишком взрывоопасной.

Позже Гуденаф усовершенствовал катод, заменив дисульфид титана оксидом кобальта. Такая батарея могла создавать напряжение до четырех вольт. Наконец, Йошино создал первый жизнеспособный литий-ионный аккумулятор, сделав анод из полиацетилена, а катод — из оксида лития-кобальта. В результате получился легкая, износостойкая батарея, которую можно заряжать сотни раз, прежде чем ее характеристики ухудшатся.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Премию присудили за исследование способности клеток адаптироваться к дефициту кислорода. 8 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике — за работы в области астрономии и астрофизики. 10 октября назовут лауреата премии по литературе. 11 октября - лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 14 октября. Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме.