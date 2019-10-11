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Умер первый вышедший в открытый космос человек - Алексей Леонов

Умер первый вышедший в открытый космос человек - Алексей Леонов
11 октября 2019 - 15:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В возрасте 85 лет умер космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, пишет РИА Новости.

В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлона».

С 1970 по 1991 годы Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов.

После официального выхода на пенсию сотрудничал с коммерческими организациями, например, он был советником первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка», а также входил в консультационный совет фонда Baring Vostok. Также он был членом высшего совета «Единой России».

Ссылки по теме:
Ria.ru. Умер космонавт Алексей Леонов
The Independent. ALEXEI LEONOV DEATH: FIRST PERSON TO SPACEWALK DIES AGED 85
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