Умер первый вышедший в открытый космос человек - Алексей Леонов

PanARMENIAN.Net - В возрасте 85 лет умер космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, пишет РИА Новости.

В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлона».

С 1970 по 1991 годы Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов.

После официального выхода на пенсию сотрудничал с коммерческими организациями, например, он был советником первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка», а также входил в консультационный совет фонда Baring Vostok. Также он был членом высшего совета «Единой России».