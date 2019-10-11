Умер первый вышедший в открытый космос человек - Алексей Леонов
11 октября 2019 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В возрасте 85 лет умер космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, пишет РИА Новости.
В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлона».
С 1970 по 1991 годы Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов.
После официального выхода на пенсию сотрудничал с коммерческими организациями, например, он был советником первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка», а также входил в консультационный совет фонда Baring Vostok. Также он был членом высшего совета «Единой России».
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