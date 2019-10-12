Пашинян и Алиев обсудили в Ашхабаде перспективы карабахского урегулирования
12 октября 2019 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообщались во время официального ужина в Ашхабаде.
Как сообщил пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян, стороны говорили о перспективах карабахского урегулирования, пишет Aysor.am.
Премьер Армении вновь подтвердил, что формула урегулирования карабахского конфликта должна быть приемлема для народов Армении, Арцаха и Азербайджана.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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