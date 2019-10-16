Напавшие на полицейских в Армении - 16 и 18-летние братья

PanARMENIAN.Net - В результате следственных, оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе по административным районам Канакер-Зейтун следственного управления Следственного комитета Армении по городу Еревану, установлены личности совершив нападение на служащих полиции РА. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.

Ими оказались братья – 2003 и 2001 г.р.

Братья задержаны. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 38-летнего полицейского Тиграна Аракеляна близ парка «Победы» в Ереване и его спутни были обнаружены и подвергнуты приводу. Тигран Аракелян был убит в ночь на 16 октября. Около 04:30 сотрудники арабкирского отдела, патрулировавшие ночью район, заметили у входа в парк «Победы» двух лиц. Последние, увидев патрульную машину, обратились в бегство. Полицейские стали их преследовать и поймали их на проспекте Азатутюн. Задержанные оказали сопротивление. Так, один из них выхватил у полицейского табельное оружие и выстрелил в одного из полицейских, а другого полицейского ударил рукояткой пистолета.