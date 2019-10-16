Напавшие на полицейских в Армении - 16 и 18-летние братья
16 октября 2019 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате следственных, оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе по административным районам Канакер-Зейтун следственного управления Следственного комитета Армении по городу Еревану, установлены личности совершив нападение на служащих полиции РА. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.
Ими оказались братья – 2003 и 2001 г.р.
Братья задержаны. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 38-летнего полицейского Тиграна Аракеляна близ парка «Победы» в Ереване и его спутни были обнаружены и подвергнуты приводу. Тигран Аракелян был убит в ночь на 16 октября. Около 04:30 сотрудники арабкирского отдела, патрулировавшие ночью район, заметили у входа в парк «Победы» двух лиц. Последние, увидев патрульную машину, обратились в бегство. Полицейские стали их преследовать и поймали их на проспекте Азатутюн. Задержанные оказали сопротивление. Так, один из них выхватил у полицейского табельное оружие и выстрелил в одного из полицейских, а другого полицейского ударил рукояткой пистолета.
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Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
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