В Барселоне протестующие заблокировали вход в храм Саграда Фамилиа

PanARMENIAN.Net - Вход в одну из самых известных достопримечательностей Барселоны – храм Саграда Фамилиа – заблокирован протестующими. Об этом говорится в его Twitter.

«Из-за того, что группа протестующих в настоящее время находится перед базиликой и блокирует вход, мы не можем гарантировать, что посетители могут войти внутрь», – говорится в сообщении. Храм будет открыт до тех пор, пока это безопасно, отмечается там же. Администрация Саграды Фамилии напоминает, что заранее купленный билет можно обменять на сайте, пишут «Ведомости».

Саграда Фамилиа – храм, расположенный в центре Барселоны. Его начали строить в 1882 году по проекту Антонио Гауди. Возведение храма продолжается до сих пор, однако его основная часть давно построена, его регулярно посещают прихожане и туристы.

В Барселоне уже несколько дней продолжаются протесты. Их причина – приговор Верховного суда Испании каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии. Девять человек приговорили к разным срокам заключения. Шестеро из них получили от 9 до 13 лет тюрьмы.