ЕС осудил чрезмерное применение силы в отношении участников митинга в Баку

ЕС осудил чрезмерное применение силы в отношении участников митинга в Баку
21 октября 2019 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Евросоюз осудил разгон несанкционированного митинга в Баку, обвинив власти Азербайджана в чрезмерном и неспровоцированном применении силы. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Для разгона толпы и ареста участников митинга было применено чрезмерное и неспровоцированное насилие. Эти инциденты должны быть расследованы, и мы призываем власти Азербайджана освободить всех задержанных мирных манифестантов», - говорится в заявлении, пишет ТАСС.

19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, задержаны 60 человек. Накануне МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством меры, включая привлечение к уголовной ответственности.

Ссылки по теме:
Tass.ru. ЕС осудил разгон несанкционированного митинга в Баку
Bloomberg. Worst Baku Clashes in Years Followed by Claims of Critic's Abuse
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