ЕС осудил чрезмерное применение силы в отношении участников митинга в Баку
21 октября 2019 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз осудил разгон несанкционированного митинга в Баку, обвинив власти Азербайджана в чрезмерном и неспровоцированном применении силы. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
«Для разгона толпы и ареста участников митинга было применено чрезмерное и неспровоцированное насилие. Эти инциденты должны быть расследованы, и мы призываем власти Азербайджана освободить всех задержанных мирных манифестантов», - говорится в заявлении, пишет ТАСС.
19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, задержаны 60 человек. Накануне МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством меры, включая привлечение к уголовной ответственности.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Армении задержан бывший замглавы аппарата парламента РА Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна
Армянский тяжелоатлет завоевал малую золотую медаль на ЧЕ В толчке армянский тяжелоатлет успешно выполнил только один подход и с результатом 125 кг оказался на 6-м месте. Результат Мхитаряна в сумме двоеборья – 236 кг.
В Бейруте протестующие заблокировали основные дороги По всей стране проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины.
Шойгу: В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны «Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — отметил он