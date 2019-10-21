В Бейруте протестующие заблокировали основные дороги
21 октября 2019 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Демонстранты блокировали 21 октября основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице.
«Автострада и морская дорога из Бейрута на север блокирована, дороги в Бейруте тоже. Активисты подожгли мусорные баки и покрышки. Устанавливают баррикады из подручных средств»,- рассказал участний акции протеста, пишет РИА Новости.
По всей стране проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины.
Ранее в Ливане начались массовые акции протеста. В Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр позднее объявил об отмене «налога на WhatsApp», однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Армении задержан бывший замглавы аппарата парламента РА Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна
Армянский тяжелоатлет завоевал малую золотую медаль на ЧЕ В толчке армянский тяжелоатлет успешно выполнил только один подход и с результатом 125 кг оказался на 6-м месте. Результат Мхитаряна в сумме двоеборья – 236 кг.
Шойгу: В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны «Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — отметил он
Министр обороны РА примет участие в форуме по безопасности в Пекине Делегация Минобороны Армении примет участие на проходящем 21-23 октября в Пекине 9-ом Сяншаньском форуме по безопасности.