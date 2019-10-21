В Бейруте протестующие заблокировали основные дороги

PanARMENIAN.Net - Демонстранты блокировали 21 октября основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице.

«Автострада и морская дорога из Бейрута на север блокирована, дороги в Бейруте тоже. Активисты подожгли мусорные баки и покрышки. Устанавливают баррикады из подручных средств»,- рассказал участний акции протеста, пишет РИА Новости.

По всей стране проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины.

Ранее в Ливане начались массовые акции протеста. В Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр позднее объявил об отмене «налога на WhatsApp», однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса.