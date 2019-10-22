Император Японии Нарухито официально вступил на престол
22 октября 2019 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Формально Нарухито стал императором на короткой церемонии 1 мая, но на новом ритуале в императорском дворце в Токио он официально объявил об изменении своего статуса, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
«Я клянусь, что буду действовать в соответствии с конституцией и выполнять свою обязанность как символ государства и единства народа... Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться дальше и внесет свой вклад в дружбу и мир международного сообщества, а также в благосостояние и процветание людей благодаря мудрости и неустанным усилиям народа»,— сказал император.
На церемонии присутствовало около 2000 гостей более чем из 180 стран, в том числе и президент Армении Армен Саркисян.
Ранее, 1 мая, в императорском дворце прошла церемония настолования Нарухито. Это первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны. О своем желании в скором времени покинуть престол его отец император Акихито заявил еще в 2016 году. Парламент разработал специальный закон, позволяющий ему уйти на пенсию.
В сентябре император Японии Нарухито официально утвердил новый состав правительства страны. В новый Кабинет министров были включены 13 новых членов, а новым главой МИДа стал министр экономики Тоcимицу Мотэги.
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