Император Японии Нарухито официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально вступил на престол
22 октября 2019 - 12:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Формально Нарухито стал императором на короткой церемонии 1 мая, но на новом ритуале в императорском дворце в Токио он официально объявил об изменении своего статуса, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

«Я клянусь, что буду действовать в соответствии с конституцией и выполнять свою обязанность как символ государства и единства народа... Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться дальше и внесет свой вклад в дружбу и мир международного сообщества, а также в благосостояние и процветание людей благодаря мудрости и неустанным усилиям народа»,— сказал император.

На церемонии присутствовало около 2000 гостей более чем из 180 стран, в том числе и президент Армении Армен Саркисян.

Ранее, 1 мая, в императорском дворце прошла церемония настолования Нарухито. Это первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны. О своем желании в скором времени покинуть престол его отец император Акихито заявил еще в 2016 году. Парламент разработал специальный закон, позволяющий ему уйти на пенсию.

В сентябре император Японии Нарухито официально утвердил новый состав правительства страны. В новый Кабинет министров были включены 13 новых членов, а новым главой МИДа стал министр экономики Тоcимицу Мотэги.

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Kommersant.ru: Император Японии официально вступил на престол
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