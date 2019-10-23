Москва и Анкара договорились по Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Эти договоренности российский лидер назвал «очень важными, если не судьбоносными», пишет РИА Новости.

«Решения позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», — сказал Путин.

Так, президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Отмечается, что существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров будет сохранен. Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата. Также два государства договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.