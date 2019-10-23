Авиабилеты в Европе подорожают
23 октября 2019 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Страны Евросоюза начали поочередно вводить климатический налог, который отразится на деятельности бюджетных авиакомпаний, лишив их возможности торговать дешевыми авиабилетами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что власти прибегли к такому решению, чтобы мотивировать туристов пересаживаться на альтернативные виды транспорта. Так, с апреля 2020 года экологический налог начнет действовать в Германии. Согласно новой политике, совокупный сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям (до 2,5 тысячи километров) увеличится на 15 процентов и составит 13,03 евро вместо прежних 7,5, пишет Lenta.ru.
В то же время туристам, вылетающим на расстояния до шести тысяч километров, придется заплатить 33 евро вместо 23,4, а при дальнемагистральных перелетах туристы будут вынуждены отдать 59,4 евро вместо 42,1.
Такие сборы будут обязаны выплачивать все пассажиры, вылетающие из Германии, кроме тех, кто совершает пересадку в аэропортах страны. Кроме того, отмечается, что полученный доход от налога будет влиять на снижение стоимости железнодорожных билетов. Таким образом, ожидается, что путешествие на поездах в Германии станет дешевле на 10 процентов.
Помимо Германии, климатический налог с 2020 года вводит Франция, где в зависимости от типа билета сборы будут варьироваться от 1,5 до 18 евро. Также о введении налога с 2021 года заявили власти Нидерландов, а в Швеции экологические сборы действуют с 2018 года.
В сентябре сообщалось, что средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. При этом отмечалось, что в августе стоимость билетов максимальная — затем она начинает падать ежемесячно вплоть до декабря. Похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса — тогда рост цен на перелеты составил 24,1 процента.
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