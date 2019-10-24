Действующий председатель ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Братиславе
24 октября 2019 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - При посредничестве действующего председателя ОБСЕ в Братиславе в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, сообщает «Голос Америки».
По словам действующего председателя ОБСЕ, он высоко оценивает прилагаемые лидерами Армении и Азербайджана усилия в направлении урегулирования карабахского конфликта.
«В течение года мы увидели позитивные сигналы, диалог между лидерами и на уровне министров. В то же время на линии соприкосновения были зарегистрированы и тревожные инциденты, которые привели к человеческим потерям. Однако сейчас ситуация, кажется, стабильная», – сказал Лайчак.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в свою очередь подчеркнул, что серьезный прогресс, однако, возможен, в первую очередь, благодаря политическому решению руководителей государств.
«Безусловно, позитивный настрой, позитивная динамика, которую мы наблюдали в рамках встречи в Душанбе в сентябре (2018 года), пока не превратились в реальный прогресс в процессе урегулирования конфликта», – сказал Гремингер.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров в последний раз встречались в Нью-Йорке 24 сентября.
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По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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