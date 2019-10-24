США сообщили о 100 сбежавших из сирийских тюрем сторонниках ИГ
24 октября 2019 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - С начала военной операции Турции против представителей курдов на севере Сирии более ста членов террористической группировки «Исламское государство» бежали из тюрем.
«Мы бы сказали, что сейчас их число превышает 100», - заявил Джеймс Джеффри, спецпредставитель США по Сирии, выступая в палате представителей США. «Мы не знаем, где они находятся», - добавил Джеффри, пишет Deutsche Welle.
Кроме того, Джеффри заявил, что у США есть доказательства военных преступлений, совершенных во время турецкой операции в Сирии. «Мы видели несколько инцидентов, которые мы классифицируем как военные преступления», - сообщил американский представитель. «Многие люди бежали, потому что, как и мы, они очень обеспокоены сирийской оппозицией, которую поддерживает Турция», - заявил Джеффри. Он добавил, что наступление стало «трагической катастрофой для северо-восточной Сирии».
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на ее военную операцию в Сирии. Американские власти объявили о выводе из-под санкций министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу. Кроме того, США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции. По словам Трампа, он получил от Турции заверения в том, что режим прекращения огня в северной части Сирии будет постоянным, поэтому санкции отменяются. В то же время президент США предупредил, то отмена санкций произойдет, «если не случится ничего, что нам не понравится».
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