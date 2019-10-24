МИД Армении не получал ноту протеста от РФ

PanARMENIAN.Net - На данный момент министерство иностранных дел Армении не получало какой-либо ноты протеста от МИД России. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, в зависимости от характера документов и адресата, они либо передаются адресату, либо остаются в МИД. В этом случае МИД каких-либо документов не получал.

Ранее РИА Новости сообщало, что Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу «Промтехнологии») и попросит министра обороны РА Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне.