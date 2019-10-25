Экспорт из Армении за 9 месяцев увеличился до $1,9 млрд

PanARMENIAN.Net - Внешнеторговый оборот Армении в январе-сентябре 2019 года составил 2 712.9 млрд драмов (около $5.6 млрд), увеличившись на 5,8%.

Данные об этом упоминаются в опубликованных Статистическим комитетом РА текущих оперативных сводках, характеризующих социально - экономическое положение в республике.

Экспорт за указанный период составил около $1.9 млрд, а импорт - $3.7 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта увеличились на 7,9%, а импорта - на 4,7%.