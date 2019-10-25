Проблемы с весом и осанкой, волосатые уши и нос: Что будет с человеком после 20 лет сидячей работы (видео)
25 октября 2019 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователи провели опрос среди нескольких тысяч жителей Германии, Франции, Великобритании и выяснили, от каких заболеваний чаще всего страдают офисные работники.
Применив полученные данные, специалисты создали восковую куклу Эмму, «наградив» ее различными характерными недугами для тех, кто ведет сидячий образ жизни, игнорируя физические нагрузки, пишет «Российская газета».
Так, у Эммы явные проблемы с весом (особенно в районе живота) и осанкой. Кроме того, «женщина» страдает от варикозного расширения вен, у нее опухшие запястья, желтоватый оттенок кожи, волосатые уши и нос из-за плохого качества воздуха в офисе.
Чтобы не допустить столь печальных последствий, исследователи порекомендовали меньше времени проводить за компьютером, больше двигаться, чаще бывать на свежем отдыхе, активно отдыхать на выходных и хорошо питаться.
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