Bellingcat: Азербайджан вторгается на территорию Грузии

PanARMENIAN.Net - Азербайджан укрепил свои позиции на новых высотах на грузинском участке горы Бабакьяр,сообщается в журналистском расследовании британского издания bellingcat.

Гора Бабакьяр является точкой соединения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана.

В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.

Начальник штаба пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов 16 августа заявил, что «азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах». Однако просмотрев последние спутниковые фотографии, сделанные Google, авторы bellingcat сообщают, что в апреле 2019 года военное продвижение Азербайджана произошло на территории Грузии.

«Укрепление Азербайджаном своих позиций переместилось на север, через границу на территорию Грузии. Азербайджан установил контроль над этим новым пиком в апреле 2019 года, судя по имеющимся спутниковым снимкам. В то время как азербайджанские официальные не давали четких пояснений о направлении позиций, некоторые русскоязычные СМИ писали, что грузинская территория была нарушена в результате недавних стратегических передвижений», - говорится в материале.

Отмечается, что одна из азербайджанских баз на территории Грузии находится всего в 380 метрах от пункта Грузинского Красного Креста на шоссе Баку-Гянджа-Тбилиси, на господствующей высоте.

В апреле 2019 года азербайджанские пограничники перекрыли тропинки, ведущие к той части монастырского комплекса Давид-Гареджи, которая согласно административному делению времен СССР находилась на территории Азербайджанской ССР, и не пускали туда не только обычных посетителей, но и грузинских священнослужителей. Решение Баку могло быть связано с визитом в монастырь президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она посетила и ту часть пещерного монастырского комплекса, принадлежность которой до сих пор не определена окончательно. Судя по всему, в Азербайджане это восприняли как попытку зафиксировать полную принадлежность уникального монастырского комплекса Грузии

Переговоры Тбилиси и Баку о делимитации государственной границы на этом участке безуспешно ведутся с начала 1990-х годов. Грузинская историография считает монастырь Удабно (второе название комплекса Давид-Гареджи, основанного в VI веке сирийскими паломниками) наследием истории и культуры Грузии.