Билеты на концерт Jamiroquai в Ереване еще можно купить: Осталось несколько часов

Билеты на концерт Jamiroquai в Ереване еще можно купить: Осталось несколько часов
6 ноября 2019 - 15:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване 6 ноября состоится концерт известной британской группы Jamiroquai. Концерт начнется в 19:00 по местному времени в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Хоть до начала концерта осталось всего несколько часов, но билеты на выступление ярчайших представителей британского джаз-фанка и эйсид-джаза 90-х все еще можно приобрести на сайте фестиваля Silk Note, в рамках которого в ноябре в Ереване состоится ряд масштабных мероприятий.

Самые доступные билеты на концерт уже закончились, из наиболее доступных остались билеты по цене 20,000 драмов, а также можно приобрести билеты стоимостью 25-40,000 драмов.

Группа Jamiroquai за свою карьеру выпустила 9 альбомов, продала 30 млн копий пластинок и получила множество наград, в том числе «Грэмми» и 4 награды MTV. В Армении группа выступит впервые.

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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
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Концерт состоится на Площади Республики.
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Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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