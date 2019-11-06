Армянский авиаперевозчик «Тарон-Авиа» прекратил деятельность
6 ноября 2019 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская авиакомпания «Тарон-Авиа» прекратила деятельность в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.
«В результате проведенных в ООО «Тарон-Авиа» инспекционных проверок и зарегистрированных упущений свидетельство авиакомпании на эксплуатацию самолетов было приостановлено. Ей был дан 6-месячный срок для устранения упущений, однако со стороны компании было принято решение прекратить деятельность», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом вышеизложенного действие свидетельства N049 на эксплуатацию самолетов ООО «Тарон-Авиа» прекращено.
Авиакомпания «Тарон-Авиа» была основана и зарегистрирована в Армении в 2007 году.
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