Послу РФ в Азербайджане вручили ноту протеста из-за визита представителей Карабаха в Москву
7 ноября 2019 - 10:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи «с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров».
Бочарников, как сообщила 6 ноября пресс-служба МИД Азербайджана, «подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна», пишет ТАСС.
Нота протеста была вручена в связи с визитом в Москву главы МИД НКР Масиса Маиляна и министра культуры АрцахаЛерника Ованнисяна. МИД Азербайджана отметил, что «подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики».
4 ноября министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян в постоянном представительстве Арцаха в России провел встречу с руководителями и представителями ряда российских экспертных и академических центров.На встрече глава МИД Арцаха представил приоритетные направления внешней политики Республики Арцах, в частности, процесс ее международного признания, а также нынешний этап мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Министр затронул региональные развития, принятую на днях Палатой Представителей Конгресса США резолюцию о признании Геноцида армян, отметив при этом ее важное значение, а также состоявшийся недавно в Степанакерте Форум друзей Арцаха.
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