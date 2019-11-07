Глава ОБСЕ обсудил с сопредседателями урегулирование карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили в Братиславе перспективы урегулирования карабахского конфликта. Об этом сообщил МИД Словакии.

Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

В ходе встречи Лайчак выразил удовлетворение с тем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе со сторонами конфликта продолжили обсуждение дальнейших мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру. По словам Лайчака, Словакия, как председатель ОБСЕ, будет и впредь им содействовать в этом вопросе.

В ходе встречи также обсуждалась подготовка к заседанию СМИД ОБСЕ 5-6 декабря в Братиславе.