Президент Арцаха: Связи с франкофонскими структурами Бельгии динамично развиваются
9 ноября 2019 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 ноября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян встретился с группой представителей франкофонских кругов Бельгии – членами федеральных и региональных парламентов Бельгии, деятелями общественной, политической и научно-культурной сфер. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Были обсуждены вопросы, касающихся двусторонних отношений в политической, гуманитарной, научно-образовательной, культурной и других сферах.
Глава государства отметил, что связи с франкофонской общиной и структурами Бельгии динамично развиваются, выразив надежду, что в будущем они еще более укрепятся и расширятся.
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