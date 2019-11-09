Президент Арцаха: Связи с франкофонскими структурами Бельгии динамично развиваются

PanARMENIAN.Net - 8 ноября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян встретился с группой представителей франкофонских кругов Бельгии – членами федеральных и региональных парламентов Бельгии, деятелями общественной, политической и научно-культурной сфер. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Были обсуждены вопросы, касающихся двусторонних отношений в политической, гуманитарной, научно-образовательной, культурной и других сферах.

Глава государства отметил, что связи с франкофонской общиной и структурами Бельгии динамично развиваются, выразив надежду, что в будущем они еще более укрепятся и расширятся.