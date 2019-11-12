МИД Азербайджана ответил на ереванское заявление Лаврова по карабахскому урегулированию

PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана прокомментировал сделанное в Ереване министром иностранных дел России Сергерм Лавровом заявление, согласно которому «без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности по карабахскому урегулированию оформить будет невозможно, Армения просто их не подпишет».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что «азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона является неотъемлемой частью любого предлагаемого плана по урегулированию карабахского конфликта», пишет Haqqin.az.

«Как мы всегда отмечали, хочу еще раз подчеркнуть, что только возвращение изгнанных из этого региона азербайджанцев в свои дома в Нагорном Карабахе может открыть реальные возможности решения конфликта в пределах границ Азербайджана на основе статуса самоуправления высокого уровня, который предусматривает сосуществование обоих общин региона - азербайджанской и армянской, в условиях мира и безопасности.

Для этого, прежде всего, должны быть проведены предметные переговоры по урегулированию конфликта, и армянские силы должны покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана», - сказала Абдуллаева.

11 ноября в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил:«Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет. Вот из этого мы исходим. Хочу отметить то, что сказал на нашей встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян: он упомянул о своем публичном заявлении, которое гласило, что итоговые договоренности должны учитывать интересы и Армении, и Карабаха, и Азербайджана. С этим трудно спорить».