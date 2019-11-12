Более 2200 граждан Армении получили в Грузии вид на жительство с 2015 по 2018 год

PanARMENIAN.Net - Более 2200 граждан Армении получили вид на жительство в соседней Грузии с 2015 по 2018 год. Об этом указано в миграционном профиле Грузии 2019 года, который опубликован на сайте правительственной комиссией по миграции.

Таким образом, Армения занимает тертье место среди иностранцев, получивших в Грузии вид на жительство за указанный период.

Отмечается, что свидетельство о постоянном виде на жительство, по данным с 2015 по 2018 годы, получили 20,8 тысячи иностранцев, пишет РИА Новости.

Первое место занимают граждане РФ - почти 9 тысяч (44%). Второе место с 16% - у Азербайджана, документ был выдан более 3 тысячам гражданам этой страны. За Арменией следует Украина - 1.7 тысячи.

При этом за отмеченный период было выдано более 31 тысячи временных свидетельств о виде на жительство. Больше всего данный документ получили иранцы (более 7 тысяч человек), затем идут граждане Индии (более 5 тысяч), на третьем месте - граждане России (более 4 тысяч).

В опубликованных данных отмечается, что за последние четыре года статистика выдачи этих свидетельств растет, но вместе с этим растет и число отказов в предоставлении документов, которые выдает Агентство развития государственных сервисов.