Европейская комиссия одобрила первую в мире вакцину от Эболы

PanARMENIAN.Net - Европейская Комиссия одобрила для официального применения первую вакцину от вируса Эбола. До сих пор вакцинацию проводили в рамках благотворительно-испытательного доступа — это фактически клиническое исследование в полевых условиях.

Теперь вакцина получила статус разрешенного лекарства — это значит, что ее производитель, компания Merck, сможет проще и быстрее поставлять ее в африканские страны, пишет N+1.

До сих пор от эболавируса не существовало официальной вакцины. Несмотря на то, что их разработки начались еще в 2014 году, все они считались экспериментальными. Сейчас восемь вакцин находятся на разных стадиях исследования, и вот одна из них — вакцина Эрвебо (Ervebo, rVSVΔG-ZEBOV-GP) от компании Merck — наконец получила официальное признание. Она создана на основе вируса везикулярного стоматита, который поражает домашний скот, но безвреден для людей. Модифицированный вирус, помимо собственных генов, несет информацию об одном из белков эболавируса и таким образом знакомит иммунную систему человека со врагом еще до их первой встречи.

Традиционные клинические испытания для вакцин провести крайне сложно: для этого потребовалось бы намеренно подвергать людей действию опасного вируса. Поэтому испытания проходят непосредственно в полевых условиях: к вакцине устанавливают благотворительно-испытательный доступ (compassionate use), то есть для того, чтобы ее получить, необходимо представить доказательства того, что человек действительно находится в зоне риска.

Из-за этого до сих пор эрвебо применяли только для так называемой «кольцевой вакцинации» — стратегии, с помощью которой в 1970-х годах искоренили вирус оспы — прививали только тех, кто находился в непосредственном контакте с заболевшими людьми. Этот метод требует больших усилий, и применять его технически гораздо сложнее, чем массовую вакцинацию. Однако к настоящему моменту вакцину Эрвебо получили уже около 16 тысяч человек, и Европейское Медицинское Агентство сочло доказательства ее безопасности и эффективности убедительными.

В октябре Агентство рекомендовало вакцину для одобрения Европейской Комиссии. Обычно на рассмотрение таких заявлений уходит несколько месяцев, но в этот раз Комиссия ускорила процедуру и приняла решение меньше, чем за месяц. Правда, в самой Республике Конго вакцина еще не одобрена и все равно будет распространяться в рамках благотворительно-испытательного доступа. Тем не менее, теперь Merck будет гораздо проще организовать поставки вакцины в Африку.

Самая крупная вспышка лихорадки Эбола началась в Западной Африке в 2014 году. Во многих странах она сошла на нет после 2016 года, но в Демократической Республике Конго эпидемия продолжается и сейчас. По данным Европейской Комиссии, около трех тысяч человек в Конго были заражены, а уровень смертность среди них около 67 процентов. ВОЗ присвоила этой вспышке статус чрезвычайной ситуации международного значения в июле 2019 года, а в октябре продлила действие этого статуса еще на три месяца.